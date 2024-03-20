Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik Göstergeler İyi, Palavralara Kanmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Genel ekonomik göstergelerimiz gayet iyi. Enflasyon düştükçe, ekonomideki bu olumlu tablonun getirilerini çalışanlarımıza ve emeklilerimize daha iyi yansıtma imkanı bulacağız. Bunun dışındaki palavralara sakın kanmayın"

-"Bunların köküne baktığınızda ya kifayetsiz muhterisleri, ya terör örgütü yandaşlarını, ya emperyalistlerin beşinci kol elemanlarını görürsünüz"

-"Amaçları karamsarlık bulutlarını tepemize toplayarak milletimizi yıldırmak, insanımızın mücadele azmini kırmak, hepimizin dikkatini dağıtmaktır"

ISPARTA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da partisinin 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki mitinginde konuştu.