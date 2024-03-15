Üye Girişi
Haberler

Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar tahmini 40,53 TL oldu

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi şubat ayında 42,96 iken mart anketinde yüzde 44,19'a çıktı. Yıl sonu doları beklentisi ise 40,53 TL oldu. 12 ay sonra görülecek dolar kuru da 42,79 TL olarak tahmin edildi.

Merkez Bankası mart ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Bir önceki ankette 40,02 TL olan 2024 yıl sonu dolar/TL beklentisi bu ankette 40,53 TL'ye çıktı. Şubat anketinde 41,15 TL olan 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise mart anketinde 42,79 TL olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİNDE ARTIŞ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45 iken bu anket döneminde yüzde 45,82'ye çıktı.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 45 olarak açıklandı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTTI

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi şubat anketinde yüzde 42,96 iken mart anketinde yüzde 44,19 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,78 iken bu ankette yüzde 36,70 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,05 ve yüzde 22,67 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ SABİT KALDI

GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anketteki gibi mart anketinde de yüzde 3,3 oldu. 2025 yılı büyüme beklentisi de bu dönemde yüzde 3,8'de sabit kaldı.

Haberler.com / Aslan Aslan - Ekonomi

Merkez Bankası Finans Dünya Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

Hüsamettin Karadağlı kimdir? CHP Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Karadağlı kaç yaşında, nereli? Hacı Fevzi Akdoğan kimdir? AK Parti Gaziantep- Nizip Belediye Başkan adayı Hacı Fevzi Akdoğan kaç yaşında, nereli? Kemal Vural kimdir? AK Parti Gaziantep- İslahiye Belediye Başkan adayı Kemal Vural kaç yaşında, nereli? Mehmet Oğuz kimdir? CHP Erzurum Tekman Belediye Başkan Adayı Mehmet Oğuz kaç yaşında, nereli? Gökalp Erenoğlu kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Dilovası Belediye Başkan Adayı Gökalp Erenoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Kemal Sakaroğlu kimdir? AK Parti Gaziantep- Yavuzeli Belediye Başkan adayı Mustafa Kemal Sakaroğlu kaç yaşında, nereli? Görbil Özcan kimdir? CHP Erzurum Şenkaya Belediye Başkan Adayı Görbil Özcan kaç yaşında, nereli? İbrahim Gencer kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Babadağ Belediye Başkan adayı İbrahim Gencer kaç yaşında, nereli? İdris Oktay kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Acıpayam Belediye Başkan adayı İdris Oktay kaç yaşında, nereli? Nimetullah Narman kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Yıldırım Belediye Başkan adayı Nimetullah Narman kaç yaşında, nereli? Kasım Kaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Yenişehir Belediye Başkan adayı Kasım Kaya kaç yaşında, nereli? Yunus Koçak kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Osmangazi Belediye Başkan adayı Yunus Koçak kaç yaşında, nereli? Rıdvan Fadıloğlu kimdir? AK Parti Gaziantep- Şehitkamil Belediye Başkan adayı Rıdvan Fadıloğlu kaç yaşında, nereli? Enis Bekiroğlu kimdir? CHP Erzurum Pazaryolu Belediye Başkan Adayı Enis Bekiroğlu kaç yaşında, nereli? Yaşar Aka kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Derince Belediye Başkan Adayı Yaşar Aka kaç yaşında, nereli?
500

Yorumlar (7)

Verdik y gorduk etkiyi:

Enflasyon tek hanelere 2071de dusecek sanirim. Ekonominin sorumlusu kim?

32
4
yanıtYanıtla
ekaf paseh:

egonomi çok iyi

15
10
yanıtYanıtla
Sezer AYDOĞDU:

Tüm siyasetçilerin hesap verdiğini göreceğiz. Elbet bir gün !

19
3
yanıtYanıtla
kral vanlı:

adamlar bastakini peygaber gibi görmese herşey farklı olacakti

9
5
yanıtYanıtla
Metin Yalcin:

O rakam sanayici ihracatçıyı kurtarmaz seçim sonrası o rakamları görmezsek ihracatımız tıkanır döviz girişi ciddi anlamda azalır ..

5
7
yanıtYanıtla
Meuble Luxe:

ne alakası var kardeşim senin TL değer kaybediyor dolar 5 lira olsa zarar mı edecek? Aldığı metal boya motor vs bunlar dolarla satılıyor.Maliyeti 1.000 usd ise satış fiyatı 2.000 usd olur 1.000 usd kazanır öyle bir algı var ki dolar düşerse üretici zarar eder niye zarar ediyor?

yanıt0
yanıt0
sivri:

güldürmeyin insanları kendinize dolart 1 sene sonra 50 den 1 kuruş aşağı olmaz

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title