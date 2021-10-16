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2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Ekonomi
2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) Başkanlığı'na sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile gerekçesi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifinin genel gerekçesinde, söz konusu kanun teklifinin Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na uygun olarak hazırlandığı belirtildi. Kanun teklifinin hedefleri arasında ise salgın sonrası toparlanma döneminde büyüme potansiyelini artırma, nitelikli istihdam, enflasyon ve cari açık yaratmama, yurt içi tasarruf, yeşil dönüşümü dikkate almak, gelir adaletini sağlamak gibi esaslar yer aldı.


Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Ekonomi Haberleri
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Haber: 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu - Haberler Ekonomi
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