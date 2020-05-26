Dünyaca ünlü sahilde sosyal mesafeli yeni düzen
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Dünyaca ünlü sahilde sosyal mesafeli yeni düzen

Antalya'da korona virüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışları kapatılan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin yaz sezonuna yeni uygulamalar ve yeni kurallarla hazırlanmaya devam ediliyor.

Dünyaca ünlü sahilde sosyal mesafeli yeni düzen
26.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:20

Antalya'da korona virüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışları kapatılan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin yaz sezonuna yeni uygulamalar ve yeni kurallarla hazırlanmaya devam ediliyor. Sahilde şezlong ve şemsiyeler sosyal mesafeli yeni düzene göre yerini aldı.

Aralarında mesafe bırakılan çift yönlü yürüyüş yolları yapılan sahilde, bu yollar hazırlanan şezlong ve şemsiyelerin olduğu bölüme yönlendirilecek. Yine sahil kısmında sigara içmesi yasaklanacak, tiryakiler için plajın dış bölümünde sigara içme alanları oluşturulacak.

Korona virüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışları kapatılan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna 'sosyal mesafeli' şekilde hazırlanıyor. Ramazan Bayramı sonrası hareketlenmesi beklenen iç turizmde yerli ve yabancı turistler için sahil, korona virüs tedbirlerine uygun düzenleniyor. Her yıl milyonlarca turistin uğrak yeri haline gelen kentte, yaz aylarında tıklım tıklım dolan sahil Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yeni model sahil uygulaması oluşturuldu. Dün başlayan çalışmalarda belediye ekipleri, şezlong ve şemsiyeleri için sosyal mesafe kuralına uygun alanlar oluşturmaya başladı. Bu kapsamda bölgedeki işletmeler de plaj kısmındaki güneşlenme aralıklarını belirgin şekilde kurallara uygun şekilde hazırlayacak.

PLAJA GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR ÇİFT YÖNLÜ 'SOSYAL MESAFELİ'

Varyanttan plaja iniş bölgesinde ise ekiplerin peyzaj çalışmaları tamamlandı. Bugün devam eden çalışmalar sonrası, sahildeki görüntü ve detaylar da şekillenmeye başladı. Buna göre, plaj kısmına inen tahta yürüyüş yolları, giriş ve çıkışlı şekilde mesafeli bir şekilde düzenlendi. Uygulamayla deniz keyfi yapacak vatandaşlar, bu alanlar dışında bir noktadan giriş yapamayacak, belirtilen yolları kullanarak oluşturulan 'sosyal mesafeli' şezlong ve şemsiyelerin olduğu alana yönlendirilecek. Engelli vatandaşların da unutulmadığı sahilde, onlara da aynı şekilde plaja giriş bölümleri oluşturuluyor.

ŞEZLONGLAR KOYULDU, ŞEMSİYELER TAKILDI

Dün sosyal mesafeli yeni model sahilinde oluşturulan alanlar sonrası bugün yeni çalışmalar şekillendi. Belirtilen alanlara aileler için, çift kişilik ve tek kişilik olmak üzere şezlonglar konuldu. Sosyal mesafeli alana ise şemsiyeler takıldı.

SİGARA İÇMEK YASAK

Yeni düzenlemede en önemli alınan kararlardan birisi de sigara oldu. Yeni uygulamaya göre, plaj kısmında sigara içmek artık yasak olacak. Tiryakiler, plajın dış kısmında oluşturulan alanlarda sigaralarını içebilecek.

(Suat Metin - Yağmur Yıldız - Burak Yalman/İHA)

Kaynak: İHA

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