İkinci Gol Geldi! Dünya Kupasında Belçika, Tunus ile Karşılaşıyor

Dünya Kupasında gruptaki ilk maçında zayıf rakibi Panama'yı 3-0'la mağlup eden Belçika, İngiltere'ye zor anlar yaşatan ancak Ada temsilcisine yenilmekten kurtulamayan Tunus'la karşı karşıya geliyor.

Saat 15.00'te Spartak Stadyumunda başlayan karşılaşmayı Jair Marrufo yönetiyor. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

CANLI ANLATIM

16' GOL! Lukaku'nun golüyle Belçika farkı 2'ye çıkardı.

6' GOL! Belçika Eden Hazard'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

1' Hakem ilk düdüğü çaldı ve mücadele başladı.

İLK 11'LER

BELÇİKA:

Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco, Merterns, Hazard, Lukaku.

TUNUS:

Ben, Bronn, Ben Youssef S., Meriah, Maaloul, Skhiri, Sassi, Khaoui, Badri, Ben Youssef F., Khazri.