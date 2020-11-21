DHA YURT BÜLTENİ - 4

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Başkan Aksoy'un da gözaltına alındığı operasyonda zanlıların işlemleri sürüyorİZMİR'in Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile yardımcılarının da bulunduğu toplam 26 kişinin dün gözaltına alındığı operasyonda, zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Başkan Aksoy'un da gözaltına alındığı operasyonda zanlıların işlemleri sürüyor

İZMİR'in Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile yardımcılarının da bulunduğu toplam 26 kişinin dün gözaltına alındığı operasyonda, zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen ve daha sonra partisinden istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve aralarından yardımcılarının da bulunduğu kişilere yönelik dün sabah operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile birlikte 26 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 'İhaleye fesat karıştırma ve tehdit' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında belediye binasında polis arama da yaptı. Bu arada Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'la gözaltına alınanlar arasında, Başkan Yardımcısı Mehmet Cin, Mali İşler Daire Başkanı Mustafa İlhan, Satın Alma Müdürü Teoman Tuna, muhasebe Müdürü Nagehan Karaca, Fen İşleri Müdürü Gazi Koşum, Şantiye Şefi Kenan Yasatürk ile bazı hurda firmaları sahipleri ile bazı belediye personelinin bulunduğu bildirildi. Haklarında 'rüşvet, zimmet, görevi kötüye kullanma' gibi çok sayıda suçlama bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi. Soruşturma kapsamında 3 kişinin de aranmasının sürdüğü kaydedildi.

İDDİALAR ŞÖYLEBelediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere 45 aylığına 37 milyon bedelle 22 çöp kamyonu kiralandığı belirtilirken, uzmanlar 22 çöp kamyonunun satın alındığı takdirde yaklaşık 6 milyon TL gibi bir maliyete sahip olacağını söyledi. Ayrıca söz konusu ihalenin, çöp kamyonları teslim alındıktan 8 gün sonra ve hukuka aykırı bir şekilde yapıldığı iddia edildi. Ayrıca Aksoy'un, belediyeye ait 161 ton hurdayı, kişisel borcunun ödenmesi karşılığında bir hurda firmasına bedelsiz verdiği ileri sürüldü. Serdar Aksoy'un, belediye iştiraki Meta-Su A.Ş'de şirket müdürü olduğu ve huzur hakkı adı altında aylık 10 bin TL aldığı da iddialar arasında yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Menemen Belediyesi'nden görüntüAnons

Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Kardeşinin bıçakladığı Hasret, hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Emrah T.'nin (19), aralarında çıkan tartışma sonucu bıçakla ağır yaraladığı ablası evli ve 1 çocuk annesi Hasret Yüksekkavas (32) kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay sırasında kendisini de bacağından bıçaklayan Emrah T.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Dede Mahallesi'nde oturan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Emrah T. aralarında çıkan tartışmada ablası Hasret Yüksekkavas'yi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ardından ise kendisini bacağından bıçakladı. Yaralı halde evden çıkan Emrah T., yaklaşık 150 metre yürüdükten sonra Yücezafer Sokak'ta yere yığıldı. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hasret Yüksekkavas ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, bacağından yaralı olan Emrah T. ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ABLA ÖLDÜ, KARDEŞ TEDAVİ GÖRÜYOR

Hasret Yüksekkavas, tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine dün gece hayatını kaybetti. Olay sırasında kendisini de bacağından kendisini bıçaklayan Emrah T.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı