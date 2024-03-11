Saadet Partisi Menemen adayı Tekin Alptekin kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Menemen belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Menemen belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İzmir Menemen adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Menemen Belediye Başkan Adayı Tekin Alptekin kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

TEKİN ALPTEKİN KİMDİR?

Tekin Alptekin, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Menemen belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ MENEMEN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Menemen adayı belli oldu. Saadet Partisi Menemen Belediye Başkan Adayı Tekin Alptekin oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.