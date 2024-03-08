Deniz Karakurt kimdir? CHP İzmir Menemen Belediye Başkan Adayı Deniz Karakurt kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İzmir Menemen Belediye Başkan adayı ise Deniz Karakurt oldu. Deniz Karakurt kimdir? Deniz Karakurt nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

DENİZ KARAKURT KİMDİR?

Deniz Karakurt, 1975 yılında İzmir'de doğmuştur. Hukuk eğitimini tamamladıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2001 yılından itibaren Menemen'de avukatlık yapmaktadır. Ayrıca, CHP Menemen Gençlik Kolları Başkanlığı, Menemen Belediye Meclis Üyeliği ve CHP Menemen Belediye Başkan vekilliği gibi görevlerde bulunmuştur.