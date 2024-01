Menemen Belediye Başkan Adayı Aydın Pehlivan Coşkulu Karşılama İle Tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı aday tanıtım toplantısında Menemen Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Aydın Pehlivan, kent girişinde binlerce kişi tarafından meşalelerle, sevgi gösterileri ve bayraklarla karşılandı. Yağmura rağmen alanı dolduran coşkulu kalabalığa seslenen Pehlivan'ın ilk sözleri, "Menemenli hemşehrilerimiz müsterih olsunlar öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek. ve seçimden sonra bize oy vermeyenler dahi yapacağımız hizmetleri gördükçe iyi ki 'siz kazandınız' diyecekler. Birlikte kendimizin ve kentimizin aydınlık geleceğine sahip çıkmaya devam edeceğiz" oldu.

İzmir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda İzmir'in Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhur İttifakı'nın Menemen adayı, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan oldu. Yaptığı gönüle ve vatandaşa dokunan çalışmalarla kısa sürede Menemen'in çehresini değiştiren Başkan Pehlivan'ı tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Canla başla çalışmaya devam edin" talimatı verdi. Menemen'e, Menemenliye hizmet etmekten gurur duyduğunu ifade eden Pehlivan ise "Bu kutlu davada bizlere güvenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Hamza Dağ başta olmak üzere İzmir il teşkilatımız ve ilçe teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum. Çıktığımız bu yolda benimle birlikte aday gösterilen tüm dava arkadaşlarıma başarılar diliyor, bizleri seçim boyunca yalnız bırakmayacak tüm milletvekillerimize, gönüllülerimize ve hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Menemen'de coşkulu karşılama

Başkan Aydın Pehlivan'ın, 3 yılı aşkın süredir hizmet ettiği Menemen'e aday gösterilmesi ilçede sevinçle karşılandı. Yağmura rağmen alanı dolduran binlerce Menemenli, Aydın Pehlivan'ı bağrına bastı. İlçe girişinde binlerce Menemenli tarafından sevgi gösterileri, Türk bayrakları, pankartlar ve sloganlarla karşılanan Başkan Pehlivan, kendisi için hazırlanan Cumhuriyet Meydanı'ndaki platformda ise hemşehrilerine seslendi.

"Menemen'i gerçek bir marka kent haline getirdik"

Coşkulu kalabalığa Nazım Hikmet'in 'Davet' isimli şiiri ile hitap etmeye başlayan Pehlivan, "Bundan yaklaşık 3 yıl önce hep birlikte bir yolculuğa başladık. O gün söylediğimiz iki şey vardı; Menemen ve Menemenli her şeyin en iyisini hak ediyor. İzmir'de, Karşıyaka'da, Konak'ta ne varsa Menemen'de de olacak. Geldiğimiz noktada bu sözlerimizi tutmuş olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Bugün Menemenimiz, İzmir'in arka mahallesi olmaktan kurtulup İzmir'in parlayan yıldızı oldu. İnanın bunu hep birlikte başardık. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.' Bizler de 3 yıldır güzel ilçemizde tam olarak bu anlayışla çalıştık, çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 2. asrına "Türkiye Yüzyılı" iddiası ile başladık. 'Türkiye Yüzyılı Belediyeciliği'nin fragman niteliğindeki küçük bir örneğini Menemen'imizde sergiledik. Şimdi ise 'Türkiye Yüzyılı Belediyeciliği'ni tüm Türkiye'de hayata geçirmeye hazırız. Sizlerin desteği, duaları ile Menemen'i tüm İzmir'de konuşulan, gıpta edilen bir ilçe haline getirdik. Eğitim, ulaşım, alt yapı ve üst yapı yatırımlarımız ile Menemen'i gerçek bir marka kent haline getirdik. Milletin emanetine sonuna kadar sahip çıktık. Kimseyi ötekileştirmedik, kimseyi ayrıştırmadık. 'Şu bölgeye çivi dahi çakmam' diyenlerden olmadık. Ona var, sana yok demedik. Bu bana oy verdi, bu oy vermedi, asla demedik. Her mahallemize, her hemşehrimize eşit ve yüksek kalitede hizmet götürdük. Çünkü biz Menemen'i ve Menemenliyi çok seviyoruz" diye konuştu.

"Menemen'de kimse kaybetmeyecek"

Bugün yeni bir yolculuğun arifesinde olduklarını ifade eden Pehlivan, şöyle devam etti; "3 yıl önce olduğu gibi bugün de kendimi sizlere emanet ederek bu yolculuğa başlıyorum. Menemen'in kaybedecek tek bir dakikası bile yok. Menemen'e bir kütüphane yetmez, 2 kütüphane yapalım diyoruz. Gençlerimize iş imkanı sağlamak için serbest bölgeyi büyütmemiz yetmez, organize sanayi bölgesi de yapalım diyoruz. Seyrek'te üniversite olması yetmez, merkezde kız ve erkek öğrenci yurtları, yeni fakülteler de olsun diyoruz. Her mahallemizde çocuklarımız için parklar, halı sahalar, voleybol ve basketbol sahaları yapmaya, kadınlara, gençlere sahip çıkmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri sizlerin desteği ile inşallah güzel kentimize hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Menemenli hemşehrilerimiz müsterih olsunlar öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek. ve seçimden sonra bize oy vermeyenler dahi yapacağımız hizmetleri gördükçe iyi ki 'siz kazandınız' diyecekler. Bu kent bizim. Bu seçim bizim. Birlikte kendimizin ve kentimizin aydınlık geleceğine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü sizler her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz, en iyilerle de buluşturmaya devam edeceğiz." - İZMİR