CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ÇEDES projesini eleştirdi

Seçim gezilerine devam eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İzmir İl Müftüsünün ilköğretim çocuklarını, Menemen şehidi Kubilay'ın katillerinin mezarına götürdüğünü" söyledi ve ÇEDES (Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum) projesini eleştirdi.

Memleketi Manisa'da seçim çalışmalarına devam eden Özel, Soma'da partisince düzenlenen mitingte ÇEDES projesini eleştirdi. Bu projenin tehlikeli olduğunu vurgulayan Özel, şöyle konuştu:

"ÇEDES diye bir proje var. Laikliğe karşı, Atatürk'e karşı ne kadar adam varsa hepsi ÇEDES'i savunuyor, biz de bu projenin kadar tehlikeli olduğunu söylüyoruz. Ne oldu biliyor musunuz? Daha dün İzmir il müftüsü ÇEDES projesi kapsamında küçücük çocukları aldı ve bir mezar ziyaretine götürdü. Kimin mezarına götürdü biliyor musunuz? Esat Erbilli'nin mezarına götürdü. Esat Erbilli kim, Menemen'de asteğmen Kubilay'ı katledip, kafasını kesip Menemen'de gezdirenler var ya onların içinde olup da yaşı yüksek olduğu için infaz edilmeyip müebbet hapse çarptırılan, suçu sabit olan Kubilay'ın katilinin mezarına çocukları götürmüşler. Şimdi bütün Atatürkçülerden sadece CHP'lilerden değil, MHP'liler diyor 'biz de Atatürk'ü seviyoruz', AK Parti seçmeninin içinde Atatürk sevgisi olan yok mu, çok. Herkese diyoruz ki bakın kardeşim 'bunlar gemi azıya' aldılar. Asteğmen Kubilay'ın kafasını kesen adamın mezarına çocuğu götürenlerden bu memlekete fayda gelmez. Ben diyorum Atatürk bize bunu öğütlüyor bana diyorlar 'sen Atatürk'le nasıl konuşuyorsun, Atatürk öldü'. Devlet Bahçeli'ye söyledim. Atatürk, Devlet Bahçeli için öldü ama bizim için ölmedi buramızda yaşıyor."