Menemen'de bekçiler bayrağı düzeltti, ödüllendirildi

İzmir'in Menemen ilçesinde devriye attığı esnada dolanan bir Türk bayrağını görüp, boyları yetmeyince birbirlerini kaldırarak bayrağı düzelten bekçiler, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev tarafından plaket ve tebrikle ödüllendirildi. Alev'i ziyaret etmek için Emniyet Müdürlüğüne gelen eski futbolcu Tanju Çolak da, duyarlı bekçilere tuttukları takımların imzalı formasını hediye etme sözü verdi.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan iki bekçi gece devriyesi esnasında bir esnafın bayrağının dolandığını görmesi üzerine birbirlerinden destek alarak bayrağı düzeltti. O esnada yoldan geçen bir vatandaşın bu anları fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşması üzerine bekçilerin güzel hareketi sosyal medyada gündem oldu. Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev de bekçilere yaptıkları güzel hareket için tebrik edip plaket verdi. Alev'i ziyaret etmek için Emniyet Müdürlüğüne gelen eski futbolcu Tanju Çolak bekçilerle hatıra fotoğrafı çekilip tuttukları takımların imzalı formasını göndereceğine dair söz verip kendilerini tebrik etti.

"Gönülden kutluyorum"

Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, "İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Çarşı ve Mahalle bekçisi görevli iki personelimiz dün saat 22.00 sıralarında görevlerini icra ederken bir vatandaşımıza ait cadde üzerindeki dükkana asılı şanlı Türk bayrağımızın dolandığını ve kötü bir görüntü olduğunu gördü. Bunun üzerine arkadaşlarımız duyarlılık gösterdi ve birbirlerinden yardım alarak bayrağımızın gerektiği şekilde dalgalanmasını sağlamışlardır. Görevdeki duyarlılık ve dikkatlerinden dolayı arkadaşlarımız şehitlerimizin kanı olan şanlı Türk Bayrağı'mızı gerektiği şekilde yerine asarak tekrar dalgalanmasını sağlamışlardır. Geç saatlerde bir vatandaşımız çekmiş, sosyal medyada paylaşmış; biz de bu şekilde haberdar olduk. İl Emniyet Müdürümüz Celal Sel, Menemen Kaymakamız Fatih Yılmaz da arkadaşlarımızı kutladılar. Ben de İlçe Emniyet Müdürü olarak kutladım. Arkadaşlarımıza ödül olarak bir görev istirahati idari izin vereceğiz; ayrıca hatıra olarak da arkadaşlarıma plaket takdim ediyorum. Bekçilerimiz, 24 saat bir şehirde işlenen tüm suçlara karşılık polis ekiplerinin yanında en büyük dayanaktırlar. Kardeşlerimiz gece kartalları olarak bilinen ve polisin sağ kolu, bizim en kıymetli personelleridir. Ben de kendilerini gönülden kutluyorum" sözlerine yer verdi. - İZMİR