DEVA Partisi Menemen adayı Şeyhmus Dal kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Menemen belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Menemen belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İzmir Menemen adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Menemen Belediye Başkan Adayı Şeyhmus Dal kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ŞEYHMUS DAL KİMDİR?

Şeyhmus Dal, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Menemen belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ MENEMEN ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Menemen adayı belli oldu. DEVA Partisi Menemen Belediye Başkan Adayı Şeyhmus Dal oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.