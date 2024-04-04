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Menemen FK, 5 maçlık galibiyet serisine imza attı

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Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı son 5 maçını kazanarak galibiyet serisine imza attı. Yılmaz Vural ve öğrencileri, son yenilgilerini Şubat 2024'te oynanan Kastamonuspor deplasmanında almıştı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki 33. hafta mücadelesinde Düzcespor'la karşı karşıya gelen Menemen FK, rakibini 5-2 mağlup etti. Bu müsabakayla birlikte yükselişini sürdüren sarı-lacivertli ekip, ligde arka arkaya oynadığı Iğdır FK, Somaspor, Denizlispor, Sarıyer ve Düzcespor müsabakalarını kazanarak 5 maçlık galibiyet serisine imza attı. Son yenilgisini Şubat 2024'te oynanan Kastamonuspor deplasmanında alan Yılmaz Vural'ın, öğrencilerine rehavet uyarısı yaptığı ve önlerinde oynanmamış 5 maç olduğunu hatırlattığı öğrenildi.

Menemen FK, play-off hattındaki yerini sağlamlaştırdı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta arka arkaya aldığı başarılı sonuçlardan sonra puanını 57 yapan Menemen FK, 5. sıraya kadar yükseldi. Play-off dışındaki en yakın rakibi İskenderunspor'a da 7 puanlık bir fark atan sarı-lacivertliler, bitime 5 maç kala önemli bir avantaj yakaladı. Birçok kez play-off'tan üst liglere takım çıkaran Yılmaz Vural ve ekibi de ligi bitirebilecekleri en iyi yerde bitirmek istiyor.

Öte yandan Menemen FK, kalan 5 maçının 3'ünü deplasmanda, 2 karşılaşmayı da iç sahada oynayacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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