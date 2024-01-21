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Isparta 32 Spor Taraftarından Maçta Evlilik Teklifi

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 21. haftasında oynanan Isparta 32 Spor'un Menemen Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup olduğu maçın devre arasında taraftar grubu 32 Gençlik üyesi Onur Yaşar Angun, kız arkadaşı Zeliha İldeş'e evlilik teklifi etti. Teklif, tüm taraftarlar tarafından alkışlandı ve kabul edildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 21. haftasında oynanan Isparta 32 Spor'un Menemen Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup olduğu maçın devre arasında ilginç bir evlilik teklifi oldu.

Isparta Atatürk Stadı'nda oynanan maçın devre arasında binlerce kişinin içinde Isparta 32 Spor'un taraftar grubu 32 Gençlik üyelerinden Onur Yaşar Angun, kız arkadaşı Zeliha İldeş'e evlilik teklifi etti. Dev pankartla "Benimle evlenir misin güzel kızım" diyerek kız arkadaşına evlenme teklifi yapan Angun ve kız arkadaşı Zeliha İldeş'i tüm taraftarlar tebrik ederek ayakta alkışladı. Evet cevabı alan genç taraftar, konfeti ve meşale eşliğinde yüzük ve çiçek takdim etti. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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