Fethiyespor, Menemen FK'yı mağlup ederek kötü gidişe son verdi
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta haftalardır kötü gidişi sonlandıramayan Fethiyespor, evinde Play-Off yarışındaki Menemen FK'yı 2-1 yenerek zincir kırdı. Teknik direktör Selahaddin Dinçel de galibiyetle nefes aldı.
FETHİYE,
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta haftalardır kötü gidişi sonlandıramayan Fethiyespor evinde Play-Off yarışındaki Menemen FK'yı 2-1 yenerek zincir kırdı. Son galibiyetini 11 Aralık'ta Arnavutköy Belediyespor'u 2-0 yenerek alıp ardından ilk yarıda ve ikinci yarıda üst üste oynadığı 6 maçta 2 beraberlik, 4 yenilgiyle sarsılan Muğla temsilcisinin yüzü tam 2 ay sonra güldü. Teknik direktör Selahaddin Dinçel de devre arasında döndüğü kulüpte galibiyetle nefes aldı.