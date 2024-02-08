Menemen FK, 2005 doğumlu kaleci Eyüpcan Tübcel ile profesyonel sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, transfer çalışmalarının yanı sıra akademisinden de oyuncular çıkartmaya devam ediyor. İzmir ekibi, son olarak U19'da forma giyen 2005 doğumlu kaleci Eyüpcan Tübcel ile profesyonel sözleşme imzaladı. Törende konuşan Eyüpcan Tübcel, iz bırakmak istediğini belirterek, "Bana güvenen Menemen FK'ya, Başkanımız Bilgin Tokul'a, A takımı hocamız Yılmaz Vural'a ve U19 hocalarıma şükranlarımı sunuyorum, emeklerini boşa çıkarmayacağım. Hedefim Menemen FK'ya katkıda bulunmak ve takım arkadaşlarımla beraber Menemen FK'da hayallerimizi gerçekleştirmek istiyorum. Bunun için var gücümle çalışacağım. Bana bugüne kadar emeği geçen bütün hocalarıma ve özellikle Berat Beyazıt hocama ile Ramazan Kurşunlu hocama çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İZMİR