Menemen FK, Emre Gündoğdu'yu kadrosuna kattı

Menemen FK, son olarak Düzcespor forması giyen Emre Gündoğdu'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta devre arasına 31 puanla play-off hattında giren Menemen FK, transfer döneminin açılmasıyla birlikte kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. İlk olarak Atakan Üner, Mazlum Demir, Kıvanç Küçükkarış ve Sedat Cengiz'i kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, bir transfere daha imza attı. İzmir ekibi, son olarak Düzcespor forması giyen Emre Gündoğdu'yu kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezona Düzcespor formasıyla başlayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Gündoğdu ile 1.5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Emre Gündoğdu'ya ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR