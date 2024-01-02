Menemen FK, Atakan Üner ile anlaştı

Menemen FK, Düzcespor'dan ayrılan kanat oyuncusu Atakan Üner ile her konuda anlaşma sağladı. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 4 maçlık galibiyet serisi sonrasında puanını 31'e yükselterek devre arasına play-off hattında girdi. Ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte de kadrosunu güçlendirme çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertli ekip, Düzcespor'dan ayrılan kanat oyuncusu Atakan Üner ile her konuda anlaşma sağladı. Transferin ise önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor. 24 yaşındaki oyuncu, Denizlispor'da yetiştikten sonra Altınordu, Beşiktaş, Ümraniyespor, Tuzlaspor, Afyonspor formalarını da giymişti.

Öte yandan Menemen FK'nın Mazlum Demir ve Kıvanç Küçükkarış'la da temas kurduğu öğrenildi. - İZMİR