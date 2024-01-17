Menemen'de ruhsatsız silah operasyonu: 3 tüfek ve tabanca ele geçirildi
İzmir'in Menemen ilçesinde yapılan bir operasyonda, bir kişinin evinde 3 ruhsatsız otomatik pompalı tüfek, tabanca ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Menemen ilçesinde bir kişinin evinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız otomatik pompalı tüfek, tabanca ve bu silahlara ait fişek ele geçirildi.
Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Asarlık bölgesinde F.K'nin (20) evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 3 ruhsatsız otomatik pompalı tüfek, tabanca ve bu silahlara ait 33 fişek ele geçirildi. F.K. gözaltına alındı.
Şüphelinin kasten yaralama suçlarından sabıkalarının bulunduğu da öğrenildi.