Menemen FK, Almanya'dan Burak Yasin Yeşilay'ı transfer etti

Menemen FK, son olarak Almanya'nın Bonner SC ekibinde forma giyen Burak Yasin Yeşilay'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 39 puanla play-off hattında yer alan Menemen FK, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Atakan Üner, Mazlum Demir, Kıvanç Küçükkarış, Sedat Cengiz ve Emre Gündoğdu'yu kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, bir transfere daha imza attı. İzmir ekibi, son olarak Almanya'nın Bonner SC ekibinden 22 yaşındaki golcü Burak Yasin Yeşilay'ı kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Almanya'nın Bonner SC ekibinden 22 yaşındaki santrafor Burak Yasin Yeşilay ile 2,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Burak Yasin Yeşilay'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR