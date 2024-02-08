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Menemen FK, Almanya'dan golcü transfer etti

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Menemen Futbol Kulübü, Almanya 3. Lig ekibi Bonner SC'den 22 yaşındaki santrfor Burak Yasin Yeşilay'ı transfer etti. Yeşilay ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off potasında yer alan Menemen Futbol Kulübü golcüsünü Almanya'dan buldu. Sarı-lacivertliler Almanya 3'üncü Lig ekibi Bonner SC ekibinden 22 yaşındaki santrfor Burak Yasin Yeşilay'ı renklerine bağladı. İzmir ekibinin Burak Yasin'le 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Bonner SC ekibinden 22 yaşındaki santrfor Burak Yasin Yeşilay ile 2.5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Burak Yasin Yeşilay'a ailemize hoşgeldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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