Menemen Futbol Kulübü, Isparta 32 Spor'u deplasmanda yenerek Play-Off hedefini sürdürdü

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, önemli rakiplerinden Isparta 32 Spor'u deplasmanda 2-1 yenerek yeniden ilk 6 içine adını yazdırdı. Rakibi karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen sarı-lacivertliler kritik galibiyete imza atıp 35 puanla 5'inci sıraya yükseldi.

Teknik Direktör Yılmaz Vural tüm oyuncularını kutladığını belirterek, "Sezonun önemli maçlarından birini oynadık. Isparta'ya mutlak galibiyet için gitmiştik. Direkt rakiplerimizden birini kendi sahalarından yenmek önemli bir iş. Bu galibiyet bize moral ve özgüven verdi. Yerimizi sağlama almak ve zirveye yaklaşabilmek adına seri galibiyetler yakalamalıyız" dedi.