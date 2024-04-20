İzmir'de çıkan kavgada ölümle sonuçlanan olayda aranan 2 kardeş yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada tabancayla yaralanan 3 çocuk babası 35 yaşındaki adamın ölümüyle ilgili aranan iki kardeş, Menemen ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay 18 Nisan günü, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2. Kadriye Mahallesi'nde K.E. (51), oğulları E.E. (33) ve A.E. (30) ile husumetli oldukları Halil Kızıltepe (35) arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Kızıltepe, tabancayla açılan ateş sonucunda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince durumu ağır olan Kızıltepe, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kavgayı gören iki ailenin yakınları arasında çıkan arbedeye ise müdahale için çevik kuvvet polisleri de sevk edildi. Polisler, K.E.'yi gözaltına alırken, olay sonrası kaçan E.E. ve A.E.'nin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Polisler, K.E.'yi gözaltına alırken, olay sonrası kaçan oğulları E.E. ve A.E.'nin yakalanması için çalışmalar başlatıldı. Hastanede kalbi 3 kez duran ve doktorların müdahalesiyle tekrar hayata döndürülen 3 çocuk babası Halil Kızıltepe, tedavi sürecinin devamında yapılan tüm müdahalelere rağmen ilerleyen saatlerde yaşam mücadelesini kaybetti.

2 kardeş yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün 2. Kadriye Mahallesi'nde çıkan kavgada Halil Kızıltepe'nin (35) silahla yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında olaya karışan E.E. (33) ve A.E'yi (30) Menemen'in Seyrek Mahallesi'nde saklandıkları evde yakaladı. Gözaltında bulunan baba K.E. ile yakalanan E.E. ve A.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İZMİR