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DHA YURT BÜLTENİ - 25

Yozgat'ta şiddetli rüzgardan ahır çöktü: 6 kurbanlık hayvan öldü YOZGAT'ta, şiddetli rüzgar nedeniyle yıkılan ahırdaki kurbanlık hayvandan 6'sı enkaz altında kalarak öldü.

08.04.2020 02:33 | Son Güncelleme: 08.04.2020 02:33
DHA YURT BÜLTENİ - 25

Yozgat'ta şiddetli rüzgardan ahır çöktü: 6 kurbanlık hayvan öldü

 

YOZGAT'ta, şiddetli rüzgar nedeniyle yıkılan ahırdaki kurbanlık hayvandan 6'sı enkaz altında kalarak öldü. Olay, saat 22.30 sıralarında kent merkezindeki Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Besicikle geçimini sağlayan Oğuzhan Yalçın'a (22) ait ahırın çatısı, gün boyunca süren şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yıkıldı. Bu sırada ahırda bulunan 13 büyükbaş, 20 küçükbaş hayvan ve 1 eşek enkaz altında kaldı. Olayın hemen öncesinde hayvanlara bakmak için ahıra giren Yalçın ve 4 komşusu, enkaz altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Yalçın'ın ihbarıyla olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışması başlatan ekipler, 28 hayvanı enkazdan kurtarırken, 3 büyükbaş ve 3 küçükbaş hayvanın öldüğü anlaşıldı. Enkazdan kurtarılan hayvanlar ise Yalçın'ın komşusunun ahırına götürüldü. 

'KURBAN BAYRAMI'NDA SATACAKTIK'Deprem oluğunu sandığını belirten Oğuzhan Yalçın, "İçeride 5 kişiydik, bir dakika ile kurtulduk. 6 hayvanımız telef oldu. Kurtardığımız hayvanları komşunun ahırına geçici olarak götüreceğiz. Şu anda ahırı tekrar yapacak gücümüz yok. Hayvanları Kurban Bayramı'nda satacaktık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Enkazdan görüntüEnkazdan kurtulan hayvanların kamyona bindirilmesiKurbanlıkların sahibi Oğuzhan Yalçın'ın konuşmasıEnkazdan kurtulan küçükbaş hayvanlarGenel detaylar

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,==========================================

Bartın'da, Ulus ilçesine araç giriş-çıkışları sınırlandırıldı BARTIN'da, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Ulus ilçesine karayolu ulaşımı ikinci bir emre kadar sınırlandırıldı.Bartın'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında yapılarak,  koronavirüs salgınıyla ilgili yeni tedbirler alındı. Ulus ilçesi ile Bartın arasındaki karayolu ulaşımı saat 21.00 itibariyle ikinci bir emre kadar sınırlandırıldı. Ulus'tan Bartın'a yapılmakta olan toplu taşıma seferleri de durduruldu. Ayrıca, Ulus ilçe merkezi, beldeleri ve köylerinde kurulan pazar yerleri de ikinci bir karara kadar kaldırılacak.Yaklaşık 22 bin nüfusa sahip Ulus ilçesine ulaşımı sağlayan Bartın ve Karabük ile Kastamonu Pınarbaşı ilçelerine bağlayan yolda jandarma ve polis ekipleri güvenlik noktaları oluşturarak, görevlilerin dışında ve alınan karar dışında seyahat edenlerin geçişine izin vermedi. Kontrol noktalarına gelen sürücülerin sağlık ekipleri tarafından ateşleri kontrol edilerek geçişlerine izin verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Muhabir anons -Ekiplerden detay-Otomobillerin durdurulması-Sürücülerin ateşi ölçülmesi -Araçların geri gönderilmesi 

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,===================================

Marmaris'te, yasaklara uymayan 170 kişi ile 6 işletmeye 86 bin TL ceza MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüs salgınıyla mücadele yasaklarına uymayan 170 kişi ve 6 işletmeye 85 bin 540 TL ceza kesildi.Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 'Sportif amaçlı ferdi, toplu yürüyüş, bisikletle binme, koşu, fotoğraf çekmek, sportif faaliyetler ve motosiklet- elektrikli bisiklet arkasında yolcu bulunması' yasaklandı. İlçe merkezinde yapılan denetimlerde, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele kapsamında yayınladığı genelge ve Marmaris Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararlaştırdığı yasaklara riayet etmeyen 170 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre emre uymamaktan 392'şer TL ve kapalı olması gereken 6 işletmeye 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 85 bin 540 TL ceza kesildi.Marmaris Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Devriye gezen polis ekiplerimiz vatandaşlarımıza uyarılar ve bilgilendirmelerini yaptı. Yerel gazete ve haber kanallarıyla tüm halkımıza ulaşarak genelgeleri uyma çağrıları yapıldı. Yapmış olduğumuz denetimlerde kurallara uymamakta ısrar eden kişileri yerinde kimlik bilgilerini alarak makbuz keserek cezaları uyguladık. 7 gün 24 saat aralıksız denetimlerimiz devam edecektir. Duyarlı vatandaşlarımızdan kurallara uymayanlar hakkında 155 hattımıza ihbarlarını bekliyoruz. Son dört günde en fazla ceza Muğla ilçeleri arasında Marmaris'te kesilmiştir" denildi.

MARMARİS EVİNDE KALDIMarmarisliler, ihtiyaçlarını gidermek haricinde sokağa çıkmayarak 'Evde Kal' çağrılarına uydu. İlçenin araç ile insan yoğunluğunun en çok olduğu Ulusal Egemenlik, Atatürk, Kordon, General Mustafa Muğlalı ve Cumhuriyet caddeleri sessizliğe büründü. Vatandaşlar, maskelerini takmış halde sokağa çıkarak zaruri ihtiyaçlarını giderip evine döndü. Çalışanlar ise yine maske takarak sosyal mesafeyi koruyup iş yerlerine gitti. Bir inşaat firmasında çalışan boyacı Mehmet Aksel, "Kurallar ne diyorsa onu uygulayarak işime gidip geliyorum. Maskemi taktım kimseye yaklaşmadan ne deniliyorsa yapıyorum" dedi. Ahmet Turhal ise "İşime gitmek için aracıyla gelecek olan arkadaşımı bekliyorum. Maskemi taktım ve sosyal mesafeyi koruyorum" diye konuştu.

GÜNLÜK 12 BİN ARAÇTAN 3 BİNE DÜŞTÜKoronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 31 Büyükşehir'e giriş- çıkışın yasaklanması ve izne tabii olmasıyla birlikte Marmaris'e il dışından gelen araç sayısı azaldı. Marmaris- Muğla Karayolu'nun 23'üncü kilometresinde bulunan Datça'ya geçişleri de denetleyen Çetibeli Jandarma Karakol Kontrol Noktası'ndan geçen ay, günlük ortalama 12 bin araç geçiş yaptı. Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Eskişehir, Aydın, Bursa, Ankara ve Afyon gibi şehirlerden özel araçlarıyla Marmaris ilçe merkezi, turistik kırsal Bozburun, Söğüt, Selimiye, Hisarönü, Orhaniye, Çamlı, Turunç, Kumlubük mahallerine gelenler yazlıklarına yerleşti. Büyükşehirlere giriş-çıkışın yasaklanması ardından günlük 12 bin aracın giriş yaptığı Marmaris'e sayı 3 bine düştü. Turizm şehrine giriş yapan araçların yüzde 95'inin ilçeye pazarlama ve ticari amaçlı geldiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Marmaris-Fethiye ve Antalya geçiş noktası olan Gökova Dört Yol'dan genel görüntü-Araç ile giderken boş karayolları çekimi-Marmaris-Muğla Karayolu 23'üncü kilometresindeki Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'nda denetimlerde araç azlığının genel görüntüsü-Marmaris'in araç ve insan yoğunluğunun olduğu ana caddelerin boş hali genel-ayrıntılı görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla),===================================

Kırıkkale'de, Büyükafşar köyü için karantina kararı KIRIKKALE'nin Delice ilçesi Büyükafşar köyü, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.Kırıkkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Delice İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda Büyükafşar köyünün karantina altına alındığı, ikinci emre kadar köyün karantina altında tutulacağı belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimizde bulunan veya il dışından gelen kıymetli hemşehrilerimiz lütfen evde kalalım. Bu sadece kendi sağlığımız için değil, belki bizlerin sebep olduğu virüs yayılımı sebebiyle hayatını tehlikeye atabileceğimiz insanlar için de önemli. Söz konusu insan hayatı. Lütfen bu hususta davranışlarımızın kanunlarla, kurallarla belirlendiğini unutmadan bu hususun vicdani, insani, ahlaki sorumluluk ve mesuliyetini taşıyalım."

Haber: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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Kaynak: DHA

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