DHA YURT BÜLTENİ-2 HAMİLE EŞİNİ ÖLDÜREN KOCAYA VERİLEN ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ONANDIKARS'ın Sarıkamış ilçesinde, 8 aylık hamile eşi Sezen Alkan'ı (23) bıçaklayarak öldüren Barış Alkan'a (33) verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından onandı.

HAMİLE EŞİNİ ÖLDÜREN KOCAYA VERİLEN ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ONANDI

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, 8 aylık hamile eşi Sezen Alkan'ı (23) bıçaklayarak öldüren Barış Alkan'a (33) verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından onandı. 1.Ceza Dairesi, Barış Alkan'ın annesi Hediye Alkan'a yönelik yaralama suçundan verilen beraat kararını ise, yargılamanın yeniden yapılmasına karar vererek, yerel mahkemeye geri gönderdi.

Olay, 30 Mayıs 2018 günü Sarıkamış ilçesi Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Barış Alkan, 3'üncü çocuğuna 8 aylık hamile olan eşi Sezen Alkan'ı, baş, boyun ve sırt bölgesinden defalarca bıçakladı. Barış Alkan, gelinini kurtarmak için kendisine engel olmak isteyen annesi Hediye Alkan'ı da yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Sezen Alkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sezen Alkan'ın bebeğini yaşatabilmek için doktorlar büyük çaba sarf etti. 33 haftalık erkek bebek, sezaryenle alınarak, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Anne karnında uzun süre nefessiz kalmasına rağmen yaşama döndürülen bebek, Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Bebeğe Mehmet Asaf ismi verildi.

AĞAÇ KOVUĞUNDA YAKALANDIOlaydan sonra kaçan Barış Alkan ise ilçeye 8 kilometre mesafedeki Kızılçubuk mevkisindeki ormanlık alanda, bir ağaç kovuğunda saklanırken yakalandı. Tutuklanarak cezaevine koyulan Alkan hakkında Kars 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'gebe olduğu bilinen eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Annesine yönelik eyleminden dolayı da 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİKars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Barış Alkan'a Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nce ceza ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verildi. Alkan, 21 Kasım 2019'da görülen karar duruşmasında, annesini yaralama suçundan beraat etti. Eşini öldürmekten de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Alkan'a verilen cezada iyi hal indirimi uygulanmadı.Aynı davada cinayetinin ardından Barış Alkan'ı evlerinde misafir ettikleri gerekçesiyle yargılanan Mehmet Özdemir ve Merithan Özdemir de beraat ettirildi. ERKEK HAKİM 'HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ' UYGULANMASINI TALEP ETTİİki kadın üye hakimin oy çokluğuyla verilen karara, mahkeme başkanı, Barış Alkan'a haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğini bildirerek, şerh koydu. Başkan, sanığın iç dünyasında eşinin kendisini aldattığına yönelik saplantıya kapıldığını, anne -babasının ifadelerinden de Sezen Alkan'ın eşine sürekli küfürlü sözler söylediğinin anlaşıldığını bildirerek, haksız tahrik uygulanması gerektiğini savundu.ANNEYİ YARALAMAKTAN YENİDEN YARGILANACAKSanık avukatının itirazı üzerine dosya, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'nci Ceza Dairesi'nde yeniden ele alındı. 1'nci Ceza Dairesi, Barış Alkan'a eşini öldürmekten dolayı verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını yerinde buldu. Alkan'ın annesi Hediye Alkan'a yönelik yaralama suçundan verilen beraat kararını bozup, yeniden görülmesi için yerel mahkemeye gönderdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------Sezen Alkan'ın cenazesinin çıkarılışı-Cenazenin götürülüşü-Sezen ve Barış Alkan'ın fotoğrafı-Doğan bebeğin görüntüsü -Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi

Haber: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM,

======================

Altınları çaldılar, eğlence yaptıkları evde yakalandılar

ADANA'da 3 ay önce cezaevinden çıkan Zeki Akdoğan (20) ile arkadaşı Enis Bakadur (20), takibe aldıkları Ali B.'nin hafif ticari aracının lastiğini bıçakla patlattı. Bakadur cebindeki taşı, Ali B.'nin yolda 20 metre ilerledikten sonra durdurduğu aracına attı. Ali B.'nin dikkati dağılınca Akdoğan, ön koltukta bulunan çantadaki 50 gram altını çalarak kaçtı. Şüpheliler, bozdurdukları altınların parasıyla eğlence yaptıkları kiralık evde kıskıvrak yakalandı.Olay, 29 Mayıs Cuma günü saat 12.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesindeki Toptancılar Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcu Ali B. (51) işlem yapmak için özel bir banka şubesine girdi. Ali B. hafif ticari aracına dönüp yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra aracının lastiğinin patladığını fark etti. Aracını durduran Ali B., tanıdığı lastikçiyi cep telefonuyla arayarak yardım istediği sırada, aracının arka camına bir taş isabet etti. Ali B., taşın nerden geldiğine bakmak isteyince, bir genç araca yaklaşarak camdan uzanıp yolcu koltuğundaki çantanın içerisinden 20 bin lira değerindeki boyunluk, bileklikten oluşan set ve 4 adet altın yüzüğü çalarak kaçmaya başladı. Şüpheliler yolda bekleyen araçlarına binerek olay yerinden kaçtı.HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDAAli B.'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geldi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, çevredeki ve şüphelilerin kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Polis, yüzlerini maskeyle kapattığı görülen iki şüphelinin, daha önce de 'yankesicilik', 'hırsızlık', 'yağma', 'kasten yaralama' gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve 3 ay önce cezaevinden çıkan Zeki Akdoğan ile yakın arkadaşı Enis Bakadur olduğunu tespit etti. Enis Bakadur'un cebinden çıkardığı taşı Ali B.'nin aracına attığı, bu sırada arkadaşı Zeki Akdoğan'ın da ön koltukta bulunan çantanın içerisinden 50 gram altını çaldığı anlar, başka bir bankanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.EĞLENCE YAPTIKLARI EVDE YAKALANDILARGüvenlik kameralarını titizlikle inceleyen polis, şüphelilerin merkez Seyhan ilçesine bağlı Barajyolu Mahallesi'nde ev kiraladıklarını belirledi. Bozdurdukları altının parasıyla kiraladıkları evde eğlence yaptıkları öğrenilen şüpheliler Zeki Akdoğan ile Enis Bakadur, ertesi gün sabah saatlerinde polisin yaptığı baskında kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgularında Bakadur'un suçlamaları reddettiği öne sürülürken, Akdoğan'ın ise "Cezaevinden çıktığım için iş bulamadım. Hırsızlık yapmak istemiyordum. Evimiz kira, borcumuz var. Hırsızlık yapmak istemiyordum ancak mecbur kaldım. Enis taşı attı, ben de çantanın fermuarının açık olduğunu görünce altınları çaldım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Zeki Akdoğan ve Enis Bakadur, sevk edildikleri adliyece tutuklandı.

Kaynak: DHA