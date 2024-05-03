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Beyoğlu'nda inşaat alanında askeri mühimmat bulundu

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Beyoğlu'ndaki okul inşaat alanında yapılan çalışmalar sırasında 30 adet havan topu bulundu. Mühimmat, savcılık talimatıyla bertaraf edilmek üzere emniyet birimlerince muhafaza altına alındı.

Beyoğlu'nda inşaat alanında askeri mühimmat bulundu

İSTANBUL - Beyoğlu'ndaki okul inşaat alanında yapılan çalışmalar sırasında 30 adet havan topu bulundu.

Olay Beyoğlu Örnektepe Mahallesi İmrahor Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu inşaat alanında yapılan çalışmalar sırasında askeri mühimmat bulundu. Korozyona uğrayan; 30 adet havan topu olduğu değerlendirilen mühimmatın, savcılık talimatıyla bertaraf edilmek üzere emniyet birimlerince muhafaza altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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