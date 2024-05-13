İzmit'te asker eğlencesinde silahlı kavga: 3 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde asker eğlencesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'ndeki asker eğlencesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.