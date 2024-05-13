İzmit'te asker eğlencesinde silahlı kavga: 3 yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir asker eğlencesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga sırasında silah ve bıçaklar kullanıldı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde asker eğlencesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'ndeki asker eğlencesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.