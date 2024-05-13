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İzmit'te asker eğlencesinde silahlı kavga: 3 yaralı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir asker eğlencesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga sırasında silah ve bıçaklar kullanıldı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde asker eğlencesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'ndeki asker eğlencesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Asker Eğlencesi Kocaeli Kavga Olay Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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