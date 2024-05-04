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Diyarbakır'da Otobüs Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde cezaevi askeri personeli taşıyan otobüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde cezaevi askeri personeli taşıyan otobüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Erzincan'da Şanlıurfa'ya giden askeri personeli taşıyan C.T. idaresindeki 63 AJ 658 plakalı cezaevi otobüsü, ilçenin Şirinevler Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Güzel'e (77) çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Güzel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Güzel'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Vatandaşlardan Abdurrahman Yılmaz, "Bu vatandaş buradan nasıl geçecek? Üst geçit yok. Buraya üst geçit, ya da kırmızı ışık istiyoruz. Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde pazara gidip gelmesini istiyoruz. Sürekli bu kazalarla yüz yüze geliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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