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Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor

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2024'ün ikinci çeyreği için bedelli askerlik ücretlerinin hesaplamaları başladı. Günümüzde 182 bin 608 TL olan bedelli askerliğin, yılın ikinci çeyreğinde 219 bin lira olacağı tahmin ediliyor.

Bedelli askerlikte yılın ikinci çeyreği için ücret hesaplamaları başladı. Halihazırda 182 bin 608 TL olan bedelli askerlik ücretinin, 2024'ün ikinci çeyreğinde 219 bin lira olacağı bekleniyor.

İlk olarak 2011 yılında yürürlüğe giren bedelli askerlik için geçtiğimiz 2023'ün başında bazı düzenlemeler yapılmış ve 2023 yılının ilk dönemi için bedelli askerlik ücreti 104 bin 84 TL olarak belirlenmişti. 2023'ün temmuz ayında ise ücret 122 bin 351 TL olmuştu. 2024 itibarıyla halihazırda güncel olan bedelli askerlik ücreti ise 182 bin 608 lira olarak uygulanıyor.

Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor

TEMMUZ AYINDA ZAM YOLDA

Yılın ikinci çeyreğinde memur maaşlarına yapılacak zam oranı sonrası bedelli askerlik ücreti de yeniden değerlendirilecek. Bu yılın temmuz ayında bedelli askerlik ücretine de enflasyon oranında zam yapılacak.

Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor

BEDELLİ ASKERLİK 219 BİN LİRA OLABİLİR

Yıl içinde şu ana kadar açıklanan enflasyon oranı ve yapılan hesaplamalara göre bedelli askerlik ücretinin de 219 bin liraya çıkması tahmin ediliyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Bedelli Askerlik 2023 Zam Yaşam Ekonomi Haberler

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Yorumlar (4)

Hamit Gündoğdu:

Zaten şimdi 6 ay düşen askerlik bile askerlik yaptım hissinden uzak.. dolayısıyla bu istenen ücret çok yüksek. İnsaflı ve adil olan ücret ise brüt asgari ücreti geçmemeli. Yani şu an için 20000× 6 ay= 120 bin TL civarı olmalıdır..

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JY:

HOUSTON'DA Kİ KONSOLOSLUKLA GÖRÜŞDÜM DEDİM VATANDIŞLIKDAN ÇIKMAK İSTİYORUM HAMAS TEROR ÖRGÜTÜNÜ DESTEKLEYEN BİR DEVLETİN VATANDAŞI OLMAK İSTEMİYORUM. BANA DEDİLERKİ ASKERLİĞİNİ YAPMADAN VATANDAŞLIKDAN ÇIKAMAZSIN İSTERSEN DÖVİZLİ YAP YANİ $5000.

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Ender YILDIRIM:

bence her ne sebeple olursa olsun vatandaşlıktan çıkmak isteyenden de vatandaşlık almak isteyenle aynı ücret alınmalı. isteyen sonra çıksın gitsin. zorla kimse tutmamalı.

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Alparslan Aydoğan:

halen çok ucuz 30 günde o paranın bir kısmını yiyorlar zaten

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