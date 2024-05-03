2024 Askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? E-DEVLET SORGULAMA EKRANI

Askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı konusu, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Askerlik sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Askerlik yerlerinin açıklanmasıyla ilgili detaylar ve gelişmeler takip ediliyor.

MAYIS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri belli oldu. Birçok kişi e- devlet sorgulama ekranını araştırıyor. Askerlik sonuçlarının ne çıktığı merak ediliyor. Askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları 3 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek.

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