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İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli öldü

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Filistinli tıbbi kaynaklar, Batı Şeria'daki Tulkerim kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin öldüğünü ve 9 kişinin yaralandığını bildirdi.

TULKERİM, 8 Mayıs (Xinhua) -- Filistinli tıbbi kaynaklar Salı günü yaptıkları açıklamada, Batı Şeria'daki Tulkerim kentinde yaklaşık 20 saat süren askeri operasyon sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu en az bir Filistinlinin öldürüldüğünü ve 9 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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