İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli öldü

TULKERİM, 8 Mayıs (Xinhua) -- Filistinli tıbbi kaynaklar Salı günü yaptıkları açıklamada, Batı Şeria'daki Tulkerim kentinde yaklaşık 20 saat süren askeri operasyon sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu en az bir Filistinlinin öldürüldüğünü ve 9 kişinin de yaralandığını bildirdi.