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Meksika'da Ayotzinapa Davası Protestosunda 26 Polis Yaralandı

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Meksika'da Ayotzinapa Davası'nı protesto eden göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. 26 polis yaralandı. Göstericiler, Ayotzinapa davası kapsamında serbest bırakılan 8 askeri protesto etti ve polise saldırdı. Olayda havai fişek ve molotof kokteyli kullanıldı.

Meksika'da "Ayotzinapa Davası" ismiyle bilinen ve 43 öğrencinin 2014'te gözaltına alındıktan sonra kaybolduğu olayı protesto eden onlarca kişi güvenlik güçleriyle çatıştı, 26 polis yaralandı.

Başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'a yürüyen göstericiler, Ayotzinapa davası kapsamında 8 askerin serbest bırakılmasını protesto etti ve polise saldırdı.

Güvenlik güçlerine havai fişek ve molotof kokteylinin atıldığı gösteride 26 polis yaralandı.

Meksiko Eyaleti Vatandaş Güvenliği Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, yaralanan polislerin hastanede tedavi altına alındığı ve kendilerine gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı bildirildi.

Protestocular, basın açıklaması yaptıktan sonra Ulusal Saray'ın bulunduğu meydanı terk etti.

Eyalet Mahkemesinin, Ayotzinapa davasında 8 asker hakkında tahliye kararı vermesinin ardından 43 öğrencinin aileleri karara tepki gösterdi.

Kaybolan öğrencilerin aileleri, 6 Mart'ta Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un günlük basın toplantısı sırasında Ulusal Saray'ın kapısını kamyonla kırmıştı.

43 öğrencinin kaybolması

Guerrero eyaletine bağlı Iguala kentinde, 26 Eylül 2014'te öğretmenlerin çalışma koşullarını protesto eden öğrencilerle polis arasında çatışma çıkmış, polisin, öğrencileri taşıyan araçlara ateş açması sonucu 6 kişi yaşamını yitirmiş, 25 kişi yaralanmıştı. Çatışmaların ardından 43 öğrenci, araçlara zorla bindirildikten sonra kaybolmuştu.

Önceki hükümet, öğrencilerin, polis tarafından teslim edildikleri uyuşturucu karteli üyelerince öldürülüp, cesetlerinin Cocula kentindeki çöp alanında yakıldığını açıklamıştı.

Amerikan Devletleri Örgütüne bağlı Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonunca atanan uluslararası uzmanlar ise hükümetin açıkladığı senaryonun doğru olamayacağını savunmuş ve soruşturmada ciddi boşluklar bulunduğunu bildirmişti.

Uzmanlar, insan bedenini küle çevirecek boyutta bir ateşin çöplükte yakılamayacağına işaret etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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