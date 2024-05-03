Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde bulunan Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 32 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Peki, Pençe-Kilit Operasyonu'nda kaç terörist etkisiz hale getirildi? Pençe- Kilit Operasyonu görüntüleri!

PENÇE KİLİT OPERASYONU'NDA KAÇ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ?

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde bulunan Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 32 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI MI?

Bakanlık sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu gelişmeyi "Cesur, Azimli ve Muktedir!" başlığıyla paylaşırken operasyona ait görüntülerle birlikte şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 32 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz!"