Asker eğlencesinde havaya ateş açan 4 kişi yakalandı

Asker eğlencesinde havaya rastgele ateş açan 4 kişi yakalandı

Şahısların aracında otomatik silah ile otomatik av tüfeği ele geçirildi

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde asker eğlencesinde hava ateş açan 4 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Dün akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde düzenlenen asker eğlencesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından havaya ateş açıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri harekete geçti. Ekipler, havaya ateş açan 4 kişiyi tespit ederek gözaltına alınırken, araçlarında da arama yaptı. Yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet otomatik silah, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet otomatik av tüfeği ve bu silahlara ait şarjörler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.