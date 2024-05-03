ASKERLİK SONUÇLARI Belli oldu mu? Askerlik yerleri açıklandı mı? E-DEVLET SORGULAMA EKRANI
Askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı konusu, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Askerlik sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Askerlik yerlerinin açıklanmasıyla ilgili detaylar ve gelişmeler takip ediliyor.
Askerlik yerleri belli oldu. Birçok kişi e- devlet sorgulama ekranını araştırıyor. Askerlik sonuçlarının ne çıktığı merak ediliyor. ASKERLİK SONUÇLARI Belli oldu mu? Askerlik yerleri açıklandı mı?
MAYIS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları 3 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek.
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ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri ise şöyle;
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 16 Mayıs 2024
Er (2'nci Grup): 27 Haziran 2024
Er (3'üncü Grup): 25 Temmuz 2024