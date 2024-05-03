ASKERLİK SONUÇLARI Belli oldu mu? Askerlik yerleri açıklandı mı? E-DEVLET SORGULAMA EKRANI

Askerlik yerleri belli oldu. Birçok kişi e- devlet sorgulama ekranını araştırıyor. Askerlik sonuçlarının ne çıktığı merak ediliyor. ASKERLİK SONUÇLARI Belli oldu mu? Askerlik yerleri açıklandı mı?

MAYIS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları 3 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek.

E- DEVLET SORG ULAMA EKRANI LİNK

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri ise şöyle;

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 16 Mayıs 2024

Er (2'nci Grup): 27 Haziran 2024

Er (3'üncü Grup): 25 Temmuz 2024