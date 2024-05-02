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Bedelli askerlik ne kadar olacak 2024?

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Bedelli askerlikte yılın ikinci çeyreği için ücret hesaplamaları başladı. Halihazırda 182 bin 608 TL olan bedelli askerlik ücretinin, 2024'ün ikinci çeyreğinde artması bekleniyor. Bedelli askerlik ne kadar olacak 2024?

2024'ün ikinci çeyreği için bedelli askerlik ücretlerinin hesaplamaları başladı. Günümüzde 182 bin 608 TL olan bedelli askerliğin, yılın ikinci çeyreğinde artacağı tahmin ediliyor. Peki, Bedelli askerlik ne kadar olacak?

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLACAK?

İlk olarak 2011 yılında yürürlüğe giren bedelli askerlik için geçtiğimiz 2023'ün başında bazı düzenlemeler yapılmış ve 2023 yılının ilk dönemi için bedelli askerlik ücreti 104 bin 84 TL olarak belirlenmişti. 2023'ün temmuz ayında ise ücret 122 bin 351 TL olmuştu. 2024 itibarıyla halihazırda güncel olan bedelli askerlik ücreti ise 182 bin 608 lira olarak uygulanıyor.

TEMMUZ AYINDA ZAM YOLDA

Yılın ikinci çeyreğinde memur maaşlarına yapılacak zam oranı sonrası bedelli askerlik ücreti de yeniden değerlendirilecek. Bu yılın temmuz ayında bedelli askerlik ücretine de enflasyon oranında zam yapılacak

BEDELLİ ASKERLİK 219 BİN LİRA OLABİLİR

Yıl içinde şu ana kadar açıklanan enflasyon oranı ve yapılan hesaplamalara göre bedelli askerlik ücretinin de 219 bin liraya çıkması tahmin ediliyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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