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Esenyurt'ta asker eğlencesi için trafiği durduran 4 sürücüye para cezası

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Esenyurt'ta asker eğlencesi bahanesiyle yolu trafiğe kapatan 4 sürücüye 17 bin 187 lira para cezası kesildi.

Esenyurt'ta asker eğlencesi bahanesiyle yolu trafiğe kapatan 4 sürücüye 17 bin 187 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğan Araslı Bulvarı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Alt Geçidi'nde trafik akışını tehlikeye düşürecek şekilde araçlarıyla yolu kapatıp asker eğlencesi düzenleyen sürücülerin yakalanması için çalışma yaptı.

İncelemede, araçların plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen sürücüler İ.B, E.K, Ö.K. ve M.İ. polis ekiplerince yakalandı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaşlamak", saygısızca araç kullanmak", duraklamanın yasak olduğu yerde duraklama", "yayaların taşıt yolunda trafiği engelleyecek şekilde davranışta bulunma" gibi maddelerinden 17 bin 187 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca 4 sürücü, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Şehit Kenan Kumaş Polis Merkez Amirliğine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Asker Eğlencesi Esenyurt Güncel Haberler

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