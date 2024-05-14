Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşme öncesinde askeri tören düzenlendi ve ulusal marşlar çalındı. Görüşmenin ardından bakanlar bakanlık binasında görüşmelerine devam etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüştü.
Güler, Umerov'u Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. İki bakanın alandaki yerlerini almalarının ardından askeri bando tarafından ulusal marşların çalındığı törende, Umerov, onur kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Törenin ardından Güler ve Umerov bakanlık binasına geçerek görüştü.