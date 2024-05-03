Bedelli askerliğe zam mı geliyor? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

2024'ün ikinci çeyreği için bedelli askerlik ücretlerinin hesaplamaları başladı. Günümüzde 182 bin 608 TL olan bedelli askerliğin, yılın ikinci çeyreğinde 219 bin lira olacağı tahmin ediliyor. Peki, Bedelli askerliğe zam mı geliyor? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

BEDELLİ ASKERLİĞE ZAM MI GELİYOR?

Yılın ikinci çeyreğinde memur maaşlarına yapılacak zam oranı sonrası bedelli askerlik ücreti de yeniden değerlendirilecek. Bu yılın temmuz ayında bedelli askerlik ücretine de enflasyon oranında zam yapılacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Yıl içinde şu ana kadar açıklanan enflasyon oranı ve yapılan hesaplamalara göre bedelli askerlik ücretinin de 219 bin liraya çıkması tahmin ediliyor.