DHA YURT BÜLTENİ - 19

Toplu cenaze namazı kılınan köyde karantina süresi 14 gün uzatıldı NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde toplu cenaze namazı kılınması sonrası koronavirüsün 60 kişiye bulaştığı Taşkınpaşa köyünde, karantina süresi 14 gün daha uzatıldı.

Toplu cenaze namazı kılınan köyde karantina süresi 14 gün uzatıldı

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde toplu cenaze namazı kılınması sonrası koronavirüsün 60 kişiye bulaştığı Taşkınpaşa köyünde, karantina süresi 14 gün daha uzatıldı.

Ürgüp'te 900 nüfuslu Taşkınpaşa köyünde oturan D.İ. ile eşi İ.İ., Mart ayında Diyarbakır'da yaşayan oğullarını ziyaretten döndükten sonra öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Çifte yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine köy, 21 Nisan'da karantinaya alındı.

Bu sırada köyde oturan Rıza Uzun, ciğerlerinde yaşadığı sorun nedeniyle hayatını kaybetti. Uzun'un köyde kılınan cenaze namazına çok sayıda kişi, katılarak, sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Cenaze namazı sonrası sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde köyde yaşayan 60 kişinin 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bu kişiler, daha sonra hastanede tedaviye alındı.

Bugün toplanan Ürgüp İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, sona eren karantina süresinin 14 gün daha uzatılmasına karar verdi. Taşkınpaşa köyüne komşu olan ve 21 Nisan'dan bu yana karantina altında tutulan Şahinefendi köyünde de karantina süresi 14 gün uzatıldı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLEAhmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

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Gölbaşı'nda ev yangını

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, iki katlı evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yukarı Çöplü köyünde meydana geldi. Ahmet Sarıgül'e ait 2 katlı evden kimsenin bulunmadığı sırada duman yükseldiğini görenler yangına müdahale edip, itfaiyeden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri 1 saat süren çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Olay yeriYanan evİtfaiyenin ve köylülerin yangına müdahalesiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

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Suriyeli Muhammed plazma bağışçısı olacak

KORONAVİRÜSÜ atlatarak sağlığına kavuşan Suriyeli üniversite öğrencisi Muhammed Elismail (27), 'immün plazma' bağışçısı olacağını söyledi.Karabük Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğrencisi Muhammed Elismail, koronavirüs hastalığına yakalandığından şüphelendi. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Muhammed Elismail, tedavinin ardından kendisini izole ederek bu süreci atlattı. Muhammed Elismail, 14 günlük karantina süresinin ardından 48 saat arayla yaptırdığı iki test negatif çıktı. Sağlığına kavuşan Muhammed Elismail koronavirüs hastalarına şifa verebilmek için 'immün plazma' bağışçısı olacağını açıkladı.Muhammed Elismail, 7 sene önce Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiğini belirterek, "11 Nisan'da tahlil yaptırdım pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alındım. 16 Nisan'da tekrar tahlil yapıldı sonuç negatifti. Ardından karantinaya davam ettim 30 Nisan'a kadar. Şuan Karabük Üniversitesi'nde öğrenciyim. Burada çevre mühendisliği bölümünde okuyorum. İnşallah 7 Mayıs'ta İzmit'e gideceğim. Plazma bağışı için başvuruda bulunup tekrar tahlil yaptıracağım. Kan vereceğim plazma bağışı için, başka bir hastaya faydalı olmak için. Allah herkese acil şifalar versin. Tedavi olup iyileşen insanlar bağış yapsın." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜMuhammed elismail ile röp.Detaylar

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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Define ararken göçük altında kalarak öldü NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde, define aramak için mağaraya giren Mustafa İbiloğlu, kazı sırasında göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Yakatarla köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa İbiloğlu ile Soner T. (59) metruk bir evin bahçesinde bulunan mağarada define aramaya başladı. İkili mağarada kazı yaparken göçük meydana geldi. Göçükten kendi çabalarıyla kurtulan Soner T. 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde kurtarma çalışması başlatan ekipler, göçük altında kalan Mustafa İbiloğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Mustafa İbiloğlu cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soner T. ise gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------İtfaiye ekiplerinin göçük altından kişiyi çıkarması

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, -

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Kaybolan ineği için afiş bastırdı

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde bir çiftçi sokağa çıkma yasağı akşamı kaybolan ineği için bastırdığı afişleri tüm ilçeye dağıttı.

Kocaali Yenimahalle'de yaşayan Ertuğrul Alemdar (38), 3 gün önce evlerinin önünden kaybolan simental cinsi 6 aylık düvesi için bastırdığı el afişlerini arkadaşlarının yardımıyla ilçenin birçok noktasında dağıttı. Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile ineğini görenlerden yardım isteyen Ertuğrul Alemdar, ineğinin çalınmış olması ihtimaline karşı olarak durumu jandarmaya da bildirdi.

Ertuğrul Alemdar, "Bastırdığımız broşürleri arkadaşlarımın yardımıyla dağıttık. En son Kirazlı yolu üzerinde görülmüş. Görenlerin, duyanların insaniyet namına bana haber vermesini istiyorum. Kimsenin malı kimseye yaramazö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------

Ertuğrul Alemdar'ın açıklaması

HABER: Murat HAZER/KOCAALİ (Sakarya),

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Tokat'ta kamyon çökme oluşan yola saplandı

TOKAT'ta şebeke borusunun patladığı yoldan geçen kamyon, tazyikli suyun açtığı oyuğa saplandı.

Kent merkezinde Mustafa Satan Caddesi üzerindeki şebeke suyu borusu patladı. Sızıntı nedeniyle yolda su birikintisi oluştu. Tazyiğin etkisiyle bir müddet sonra yolda çökme meydana geldi. Bölgeden geçen Cengiz Sarıdemir yönetimindeki 40 AJ 367 plakalı kamyonun ön tekerleri çökme yaşanan yere saplandı. Kamyon, olay yerine gelen çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, suyu keserek yolun onarımı için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA