DHA YURT BÜLTENİ - 15

Ağrı Belediye Başkanı Sayan: CHP'li belediyeler istesin maske gönderelim AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, Tekstil Kent'teki fabrikalarda üretilen maskeleri caddede esnafa ve halka dağıttı.

Ağrı Belediye Başkanı Sayan: CHP'li belediyeler istesin maske gönderelim

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, Tekstil Kent'teki fabrikalarda üretilen maskeleri caddede esnafa ve halka dağıttı. Sayan, "Günde 150 bin maske üreten belediyeyiz. Duyduğuma göre CHP'li belediyeler çok sıkıntı çekiyormuş. Bize haber versinler, onlara yeteri kadar maske gönderelim" dedi.Başkan Savcı Sayan, Ağrı Belediyesi'nce Tekstil Kent'teki fabrikalarda üretilen maskelerin dağıtımı için sokağa çıktı. Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ile halka maske dağıtan Başkan Sayan, kısa sohbetler de ederek, koronavirüs tedbirlerine uymalarını istedi. Günde 150 bin maske üreten belediye olduklarını belirten Sayan, maskeleri Sağlık Bakanlığı'na teslim ettiklerini bildirdi. Başkan Sayan, "Daha önce Sağlık Bakanlığı'na 1,5 milyondan fazla maske gönderdik. Şimdi başka il ve ilçelere de gönderdik. Bugün de dağıtıma devam ediyoruz. Her iş yerine bir kutu maske bıraktık. Bu konuda vatandaşlarımız sıkıntı çekmeyecek. Duyduğuma göre CHP'li belediyeler, çok sıkıntı çekiyorlarmış. Bize haber versinler. Biz onlara yeteri kadar maske gönderelim. Hiç böyle gürültü patırtı yapmalarına gerek yok. Ayrıca dezenfekte işlemleri de devam ediyor. Berber, kıraathane, güzellik merkezleri ile ilgili hizmetlerimiz devam edecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Başkan Sayan'ın esnafa maske dağıtması-Caddedeki vatandaşlara maske dağıtması-Savcı Sayan'ın açıklaması-Genel, detay

(Haber-Kamera: Ramazan DEMİR/ AĞRI,

========================================

Biyokimya Uzmanı Ercan: Acı biber koronavirüsle mücadelede etkili

GAZİANTEP'te de önemli miktarda üretimi yapılan acı biberdeki 'kapsaisin' maddesinin koronavirüs (Covid-19) hastalarının iyileşmesine etkisi olabileceği görüşüne uzmanlar destek verdi. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi Biyokimya Uzmanı Kenan Ercan "Acı biberde bulunan 'kapsaisin' maddesi doğal antimikrobiyel özellik gösteriyor. Biber gibi antioksidan miktarı yüksek bitkilerle beslenmenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini biliyoruz. Bunun koronavirüsle mücadelede etkisi olacaktır " dedi.

Onkolog Doç. Dr. Hilmi Kodaz, "Türk toplumu acı biber ve yemeklerde C vitamini yönünden zengin birçok baharat tüketir. "Kapsaisin'in (biberin acı olmasını sağlayan madde) olası ön antiviral etkileri, koronavirüs üzerinde daha ileri tasarlanmış çalışmalar ile değerlendirilebilirö demesinin ardından acı biberin en çok üretildiği kentler arasında yer alan Gaziantep'te de uzmanlar bu görüşe destek verdi. Acı biberin zengin bir besin kaynağına sahip olduğunu ifade Biyokimya Uzmanı Kenan Ercan, "Biber içeriğinde bulunan doğal antioksidanca başta C vitamini olmak üzere zengin bir besin kaynağıdır. Özellikle acı biber içerisinde bulunan kapsaisin maddesi doğal antimikrobiyel özellik gösteriyor. Bununla alakalı yeterince çalışmaların yapılması gerekiyor. Büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Bölge bölge insanların koronavirüsten daha fazla ya da daha az etkilendikleri görülüyor. Özellikle biber gibi antioksidan miktarı yüksek bitkilerle beslenmenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini biliyoruz. Bunun koronavirüsle mücadelede etkisi olacaktır" diye konuştu.

'BİBER İLAÇ SEKTÖRÜNDE KULLANILABİLİR'

Gaziantep bölgesinde acı biber üretiminin fazla olduğunu ve ilaç sektöründe kullanılabileceğini belirten Ercan, "Özellikle Gaziantep ve ilçelerinde kapsaisin içeren acı biber oldukça fazla üretiliyor. Bu da bölgenin doğal şartlarından kaynaklana bir durum. Bu büyük potansiyeli, biberin etken maddelerini doğru bir şekilde ilaç sektöründe kullanarak koronavirüs ve diğer etkenlere karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiği için kullanabiliriz. Biberin içerisindeki vitaminler önemli vitaminlerdir. Kapsaisin acılık tadını veren, antioksidan özelliği olan bir madde. Bunların birleşimiyle gıda olarak tüketimin yapılması daha fazla bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Ülkemiz doğal bir cennet. Bitki örtüsü yönüyle çok geniş ve günlük tükettiğimiz, nane, maydanoz biber gibi bitkilerde çok güçlü etken maddeler var. Biber başta olmak üzere diğer bitkilerle ilgili çalışmalar yapılmaya devam etmeli bizler de bu çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Kırmızı biber tarlasıBiber hasadı Biber çöpü çekilmesiYıkanıp parçalanmasıKurutulmasıTezgahta biber çeşitleriKenan Ercan ile röp. Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ- Kadir ÇELİK -GAZİANTEP-DHA)

================

Mersin'de semt pazarlarında virüs tedbirleri üst seviyede

MERSİN'de, koronavirüse karşı ilçe genelinde etkin bir mücadele sergileyen Toroslar Belediyesi, bir yandan kamuya açık alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bir yandan da semt pazarlarında gerekli önlemleri alıyor.Toroslar Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki semt pazarlarında esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarına gelen vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirirken, kolluk kuvvetleri tarafından temassız ateş ölçerlerle vatandaşların vücut ısıları da kontrol edildi. Sosyal mesafe kuralına uyulmasının da hatırlatıldığı uygulamalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren ilçe sakinleri ise ekiplere teşekkür etti.Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmeleri adına tedbiri bir an olsun elden bırakmadıklarını belirterek, "Hep birlikte hareket ederek bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Halk sağlığını korumak ve virüsün etkisini en aza indirmek için mücadelemize devam ediyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın ortak kullanım alanları olan pazar yerlerinde önlemlerimizi sıkı tutuyoruz. Pazarlarımızı kurulmadan önce özenle temizliyor ve dezenfekte ediyoruz. İlçe sakinlerimizden ricamız zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları ve kurallara harfiyen uymaya devam etmeleridir. Aldığımız tedbirlerle inşallah bu zor günleri geride bırakarak güzel günlere kavuşacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Semt pazarındaki tezgahların görüntüsüPazara gelen vatandaşlarZabıta görevlisi maske dağıtırkenBekçi gelenlerin ateşi ölçerkenGenel ve detay

(BOYUT: 104 MB) (SÜRE: 55 saniye)Haber-Kamera: MERSİN;

========================================

Edirne'de berber ve kuaförlerin dezenfeksiyonuna başlandı

EDİRNE Belediyesi, 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren berber, kuaför ve güzellik salonlarının açılmasına yönelik kararın alınmasından sonra, kentte faaliyet gösteren yaklaşık 400 işyerinde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Recep Gürkan, salgın krizi sona erene kadar kuaför, berber ve güzellik merkezlerine verecekleri maske, eldiven, ve dezenfeksiyon hizmetlerini ücretsiz sürdüreceklerini söyledi.Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren berber, kuaför ve güzellik salonlarının açılmasına yönelik kararın alınmasından sonra Edirne Belediyesi de yaklaşık 2 aydır hizmet veremeyen berber ve kuaför salonları için harekete geçti. Belediye ekipleri, 11 Mayıs Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak olan 400 işyerinin dezenfekte çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Recep Gürkan salgın krizi bitene kadar düzenli aralıklarla dezenfekte edilecek olan 400 işyerine ayrıca maske, eldiven ve el dezenfektanı gibi hijyen kiti desteği de verileceğini söyledi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında çok uzun süredir kapalı olan kuaförler, berberler ve güzellik merkezleri hükümetin aldığı kararla 11 Mayıs'tan itibaren belli şartlar içerisinde faaliyetlerine başlıyorlar. Berber, kuaför ve güzellik merkezi esnafımız gerçekten de zor günler geçirdi. Yaklaşık 2 aydır dükkanları kapalı. Vergileri var, sigortaları var, kiraları var. Bir de bunun üstüne geçimleri var. Bizde bu zor günlerde yanlarında olduğumuzu belirtmek, bir anlamda da destek vermek için bugün şehrimizdeki tüm kuaför, berber ve güzellik merkezlerinin dezenfeksiyonuna başlıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA