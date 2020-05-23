DHA YURT BÜLTENİ - 10 Türkiye aşığı Abdu'dan, ABD'de Türkiye adına yardımABD'de yaşayan Abdu Hury (62), Türkiye'nin ABD ve birçok ülkeye koronavirüs salgını sonrası yaptığı yardımlardan çok etkilendiği için Türkiye adına ABD'de Müslümanlara Ramazan boyunca yardımlar yaptı.

Türkiye aşığı Abdu'dan, ABD'de Türkiye adına yardım

ABD'de yaşayan Abdu Hury (62), Türkiye'nin ABD ve birçok ülkeye koronavirüs salgını sonrası yaptığı yardımlardan çok etkilendiği için Türkiye adına ABD'de Müslümanlara Ramazan boyunca yardımlar yaptı. Antalya'nın Alanya ilçesinde de evi bulunan Abdu Hury, Türkiye'yi ve Alanya'yı çok sevdiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde yaşayan aslen Eritreli (Habeşistan) ABD vatandaşı Abdu Hury, 3 yıl önce bir arkadaşına yardım etmek için geldiği Türkiye'deki insanların yardımseverliği ve cömertliğine hayran kalarak, Türkiye aşığı oldu. Evli ve 2 çocuk babası olan, 35 yıldır ABD'de kasaplık yapan Abdu Hury, Türkiye'nin koronavirüs sürecinde birçok Avrupa, Asya ülkesi ve ABD'ye yardım etmesinden de çok etkilendi. ABD'de bulunduğu sürece evsizlere yardımlar yapan Abdu Hury, son dönemde Müslümanlara da iftar yemeği ikram etmeye başladı. Ailesiyle tatillerini geçirmek için bir sene önce Antalya'nın Alanya ilçesinden ev alan Abdu Hury, aracını Türk bayraklarıyla süsleyip, üzerine giydiği Türk bayraklı tişörtlerle yemek dağıtımı yaptı. Türkiye için dağıtılan yemekleri alanlar da hem Türkiye'ye hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

'TÜRKİYE'NİN BİR NUMARALI FAVORİ LİDERİ ERDOĞAN'

Türkiye aşığı Abdu Hury, "Türkiye'nin bir numaralı favori lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı izledikten sonra Müslümanlar için Avrupa ve ABD dahil 74'den fazla ülkeye yardım gönderdim. Aslında yaptıklarından etkilenmiştim ve üzerime düşeni yapmaya karar verdim" dedi.

'SICAK KARŞILAMA VE CÖMERTLİĞİNE HAYRAN KALDIK'Türkiye'ye olan sevgisinin nasıl başladığını da anlatan Abdu Hury, "Arkadaşım ve ben yaklaşık 3 yıl önce bir arkadaşımıza yardım etmek için Türkiye'ye gittik. İlk bakışta güzellikler ve Türk halkının sıcak karşılama ve cömertliğine hayran kaldık. Bize hayatımızın en iyi zamanını yaşatan ve sadece bir arkadaş değil, bir kardeş olan Alanya'daki Yakup ile tanıştık. Onunla en sevdiğim şehir olan Çınarcık Yalova'ya o yıl boyunca yardım yaptık" diye konuştu.

'ARKADAŞLARIMI TÜRKİYE'DE YATIRIM YAPMALARI İÇİN TEŞVİK EDİYORUM'Arkadaşlarının Türkiye'nin farklı şehirlerinden ev aldığını aktaran Abdu Hury, onları burada yatırım yapma konusunda da ikna ettiğini söyledi. Türk halkının kendilerine kucak açtığını belirten Hury, "Arkadaşlarımızdan biri Çınarık'ta beş katlı bir otel inşa ediyor ve Afrika'ya bir Türk ürününün ihracatını başlattı. Bu şekilde birçok arkadaşımız da İstanbul, Çınarcık ve Trabzon'da mülk satın aldı. Kendi toplumumuzu tüm Türkiye'de yatırım yapmak konusunda teşvik ediyorum ve orada mevcut olan kazançlı fırsatı öneriyorum. Kucak dolusu sevgiyle karşılandığımız ve bize her konuda yardımcı olan birçok Türk ailesiyle tanıştık. Yatırım yapmamız için umut ve cesaret veren bazı önemli insanlarla tanıştık" diye konuştu.

'AMERİKAN HALKI, TÜRKİYE VE LİDERİNİN NELER YAPTIĞINI GÖRMELİ'Ramazan boyunca özellikle ABD'deki Müslümanlara yardım ettiğini kaydeden Abdu Hury, oradaki insanların Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın neler yaptığını görmelerini istediğini söyledi. Hury, "Türk halkını seviyor ve saygı duyuyorum. Bu yüzden Türk bayraklı tişört giyiyorum. Amerikan halkına Türkiye'nin ve liderinin birinci öncelikte neler yaptığını fark ettirmem gerekiyor" dedi.Abdu Hury ayrıca yakın zamanda Türkiye'de bir de cami yaptırmak istediğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Abdu Hury yardım yaparken genel görüntülerAbdu Hury RÖP.

HABER- KAMERA: Burcu MUTLU- Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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Temizlik işçisi, kendisine talimatlar veren amirine tepki gösterdi

BOLU'da, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sokaklarda temizlik yapan bir temizlik işçisi ile amirinin tartışması kameraya yansıdı.Bolu'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, kent merkezinde bulunan Hürriyet Caddesi'nde yerlerden izmaritleri toplayan Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı taşeron firmada çalışan temizlik işçisi, kendisine talimatlar veren amirine sinirlendi. İşçi, kendisine sürekli talimatlar verdiğini söylediği amirine isyan ederek, "Yahu benim işimi bana mı öğretiyorsun. Ben 60 yaşıma girmişim. Sen benim evladım yaşındasın. Adam gibi çalışıyorum ben." dedi. İşçi daha sonra üzerinde bulunan Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait kıyafeti çıkararak amirine vermek istedi. Bu sırada, o noktada görevli olan bir trafik polisi tartışmanın nedenini sordu. İşçi, trafik polisine "Saat 06.00'da işe başladım. Buraları temizliyordum. Bu adam 08.00'da gelip çavuşluk yapıyor. Bana şurayı şöyle yap, burayı böyle yap diyor. Yahu sabahtan beri çöp arabasını bırakacaksın diyor. Yahu ben topladığım çöpü cebime mi koyacağım?" diyerek olayı anlattı. Trafik polisi daha sonra tarafları sakinleştirdi. Yaşlı işçi işine geri döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-İşçinin, çavuşun arkasından isyan ederek gelmesi-Aralarında geçen tartışma-Üstündeki kıyafeti çıkarması-Çavuşa vermesi-Trafik polisinin olaya müdahalesi-Diyaloglar-İşine geri dönmesi

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Yozgat'ta karantinaya alınan 205 kişi, evlerine uğurlandı

KUVEYT'ten getirilerek öğrenci yurduna yerleştirilen 248 Türk vatandaşından 205'i, 14 günlük karantina süreleri dolduktan sonra evlerine gönderildi. Koronavirüs belirtisi bulunan 43 kişi ise hastanede gözetim altına alındı.

Kuveyt'te yaşayan 248 Türk vatandaşı, koronavirüs salgını nedeniyle, 10 Mayıs günü Türkiye'ye getirildi. Yozgat'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Sürmeli Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 248 kişi, 14 gün karantinaya alındı. Test sonuçları pozitif çıkan ve hastalık belirtisi gösteren 43 kişi, hastanede gözetim altına alındı. Karantina süresi dolan ve test sonuçları negatif çıkan 205 kişi ise bugün 20 otobüs ile evlerinin bulunduğu 35 kente uğurlandı.

Kaynak: DHA