Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
30.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:20
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eflani'den Safranbolu'ya giden Mehmet Ö. yönetimindeki 78 SN 434 plakalı otomobil, Kirkilli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık personeli tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA