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Safranbolu'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza Safranbolu-Karabük kara yolu Kireçkuyusu mevkiinde meydana geldi. Sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza Safranbolu- Karabük kara yolu Kireçkuyusu mevkiinde meydana geldi. F.I. idaresindeki 06 TTC 12 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada sürücü yaralanırken ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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