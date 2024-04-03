Safranbolu'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Yenimahalle Güven Kavşağı üzerinde meydana geldi. Y.G. idaresindeki 78 ABP 579 plakalı motosiklet, E. K. idaresindeki 71 ACK 734 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK