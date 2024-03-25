Safranbolu'da Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzyakahacılar köyü yakınlarında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine düzenledikleri operasyonda 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
Operasyonda fener, kazma, balta, manivela, tornavida, murç, balyoz, çekiç, kürek, el testeresi, branda, kova, halat, levye ve çuval ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.