Safranbolu'da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Recep Hamleci'nin son anları güvenlik kamerasına yansıdı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Recep Hamleci'nin son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda ağır yaralanan Hamleci hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Recep Hamleci'nin son anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Dün akşam İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda Recep Hamleci kıraathanede tartıştığı A.S. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.
Hamleci'nin bıçaklandıktan sonraki anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde ağır yaralanan Hamleci'nin bir kişi tarafından araca bindirilerek hastaneye götürüldüğü yer alıyor.
Bıçaklı saldırganın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - KARABÜK