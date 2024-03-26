Safranbolu'da Apartmanda Çıkan Yangın Söndürüldü
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, bir kadın dumandan etkilendi.
Emek Mahallesi Mehtap Sokak'taki apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen C.Ç. itfaiye erlerince kurtarıldı. C.Ç, olay yerindeki müdahalenin ardından ağlık görevlileri tarafından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında dairede hasar oluştu.