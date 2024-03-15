Safranbolu'da deprem riski taşıyan okullarda yıkım ve güçlendirme çalışmaları devam ediyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde deprem riski taşıyan okullarda yıkım ve güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Said Nuri Odabaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının çalışmaları kapsamında İl Özel İdaresi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü mühendislerinin, okul binalarında inceleme gerçekleştirdiğini belirtti.

Altın Safran İlkokulu'nun güçlendirme çalışmasının tamamlandığını ve öğrencilerin eğitime devam ettiğini vurgulayan Odabaşoğlu, şunları söyledi:

"Emek Ortaokulu'muzun ek binası yıkıldı. Yeni bir bina 12 derslikli olarak, bir hayırseverimiz tarafından yapılmaktadır. Misak-ı Milli İlkokulu güçlendirme bünyesine alınan okullarımızdan. Orada da şu anda güçlendirme çalışmaları devam ediyor. İnşallah ağustos ayında da teslimi gerçekleştirilecektir."

Odabaşoğlu, Şehit Recep Çakıl İmam Hatip Ortaokulu binasının da yıkılan okullar arasında olduğunu kaydederek, "Onun yerine de 12 derslikli okul yatırım planına alındı. İhale süreci aşamasına gelindi. Planlamalarımızı öğrencilerimizin eğitim öğretim hizmetlerini aksatmayacak şekilde yapıyoruz." diye konuştu.