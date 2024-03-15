Üye Girişi
Haberler

Safranbolu'da deprem riski taşıyan okullarda yıkım ve güçlendirme çalışmaları devam ediyor

Güncelleme:

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde deprem riski taşıyan okullarda yıkım ve güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde deprem riski taşıyan okullarda yıkım ve güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Said Nuri Odabaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının çalışmaları kapsamında İl Özel İdaresi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü mühendislerinin, okul binalarında inceleme gerçekleştirdiğini belirtti.

Altın Safran İlkokulu'nun güçlendirme çalışmasının tamamlandığını ve öğrencilerin eğitime devam ettiğini vurgulayan Odabaşoğlu, şunları söyledi:

"Emek Ortaokulu'muzun ek binası yıkıldı. Yeni bir bina 12 derslikli olarak, bir hayırseverimiz tarafından yapılmaktadır. Misak-ı Milli İlkokulu güçlendirme bünyesine alınan okullarımızdan. Orada da şu anda güçlendirme çalışmaları devam ediyor. İnşallah ağustos ayında da teslimi gerçekleştirilecektir."

Odabaşoğlu, Şehit Recep Çakıl İmam Hatip Ortaokulu binasının da yıkılan okullar arasında olduğunu kaydederek, "Onun yerine de 12 derslikli okul yatırım planına alındı. İhale süreci aşamasına gelindi. Planlamalarımızı öğrencilerimizin eğitim öğretim hizmetlerini aksatmayacak şekilde yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Safranbolu Karabük Deprem Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Nurdağı adayı Rukiye Kılıçkıran kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Nurdağı belediye başkan adayı kim oldu? Ahmet Hancı kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Tortum Belediye Başkan adayı Ahmet Hancı kaç yaşında, nereli? DEVA Partisi Nizip adayı Erol Ongur kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Nizip belediye başkan adayı kim oldu? Ali Sait kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Tekman Belediye Başkan adayı Ali Sait kaç yaşında, nereli? DEVA Partisi Karkamış adayı Oruç Fatih Erbilici kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Karkamış belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi İslahiye adayı Bekir Yücel kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep İslahiye belediye başkan adayı kim oldu? Topyay Baysal kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Şenkaya Belediye Başkan adayı Topyay Baysal kaç yaşında, nereli? Selami Özer kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Pazaryolu Belediye Başkan adayı Selami Özer kaç yaşında, nereli? Ünsal Sertoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Pasinler Belediye Başkan adayı Ünsal Sertoğlu kaç yaşında, nereli? Yusuf Kızıltaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Palandöken Belediye Başkan adayı Yusuf Kızıltaş kaç yaşında, nereli? Aytekin Kaltar kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Oltu Belediye Başkan adayı Aytekin Kaltar kaç yaşında, nereli? Mehmet Akyüz kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Oltu Belediye Başkan adayı Mehmet Akyüz kaç yaşında, nereli? Mehmet Çil kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Narman Belediye Başkan adayı Mehmet Çil kaç yaşında, nereli? Nevzat Karasu kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Köprüköy Belediye Başkan adayı Nevzat Karasu kaç yaşında, nereli? Mustafa Dağ kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - İspir Belediye Başkan adayı Mustafa Dağ kaç yaşında, nereli?
title