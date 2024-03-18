Bıçaklı kavgada ölen şahsın yaralı halde araca taşınma anları kameraya yansıdı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Recep Hamleci'nin son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Hamleci'nin bıçaklandıktan sonra yaralı halde araca bindirilerek hastaneye götürülmesi görüntülendi.
Bıçaklı kavgada ölen şahsın yaralı halde araca taşınma anları kameraya yansıdı
KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Recep Hamleci'nin son anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Dün akşam İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda Recep Hamleci kıraathanede tartıştığı A.S. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.
Hamleci'nin bıçaklandıktan son anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde ağır yaralanan Hamleci'nin bir kişi tarafından araca bindirilerek hastaneye götürüldüğü yer alıyor.
Bıçaklı saldırganın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.